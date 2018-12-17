古勝：資金避險　領展防守強

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，上周港股受多個因素影響，除受中美貿易戰外，又有華為風波、中共中央政治局會議及歐洲央行確認完成量化寬鬆(QE)任務等，恒指走勢飄忽不定，出現幾個裂口但即市燭身都好短，反映港股動力好大部分來自夜間外圍消息。



今個星期好大可能係年尾比較波動的一周，事關有聯儲局議息以及中央經濟工作會議發布的政策消息，皆對短線市況構成重大影響，大家真係要打醒精神！



回看上周五港股受累內地經濟數據遜預期，滬綜指失守2,600點，恒指則跌429點，險守兩萬六關口報26,094點，再次失守10天及20天線，全周計數恒指累升31點，國指則累跌10點。



睇番板塊方面，強股唔見愈強，反而弱股就真係愈弱，尤其是醫藥股今轉就真係弱過藥煲。石藥集團(01093)創近年半低位，跌12%報11.54元，為表現最差藍籌。中國生物製藥(01177)唔好得幾多，一樣要跌4.7%，神威藥業(02877)跌7.5%，復星醫藥(02196)跌5.3%，中國中藥(00570)跌3.8%。



睇番今轉板塊下跌主因內地藥品改革，帶量採購中標價大降所致。又係衰喺國策手上，如果大家記得早前教育股被國策所累後的表現，應該知道今轉可以做的只得一樣──就係「撇」。



其實睇番近期多隻醫藥股下跌時成交普遍增加，遠的唔講，就睇番石藥上周五大跌，成交達13.2億元，似乎部分大戶忍唔住要沽貨。策略上，所謂跌市莫估底，板塊受政策所累股價級級落，加上成交配合顯示沽壓唔細，隨時跌完可以再跌。加上港股處身熊市，就算睇好醫藥行業長遠前景，暫時都係眼看手勿動。



另外，古勝早前提及短期唔好掂手機設備股，繼續跌跌不休。好似兩大熱炒股瑞聲科技(02018)及舜宇光學(02382)上周五分別再跌4.8%及4.9%。舜宇往績市盈率仍高達21倍，而瑞聲雖已跌到落9倍，但蘋果公司手機出貨量預期一降再降下，估值縱再低，恐怕亦未能引起投資者興趣。



咁大家可能會問，仲有乜嘢板塊可炒？講真，好快就放聖誕假兼除夕，大戶紛紛準備收爐，留在市場上的散戶資金佔大市比例可能上升，但有條件熱炒的板塊唔多，絕對係搵食艱難。



正因為咁，資金短期陸續流入防守股作避險之用的需求日增。除一眾公用股在年尾會有支持外，最近又公布出售資產的領展房產基金(00823)都值得望望。事關領展今年仍跑贏大市外，美國加息周期接近尾聲，領展息率又多番啲引力。



此外，近期眾多大行出報告唱好其前景，摩根士丹利認為領展出售資產對股價有利，並改善資產淨值1.5%，維持領展「與大市同步」評級，目標價78元；花旗重申對其「買入」評級及目標價82.7元。同時，領展套現後有充足的資金進行收購，具有攻守兼備特質，故可作為年尾收爐前最後一博之選。

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