盧志威：為進入下跌周期做準備

烏托邦資產管理合夥人盧志威在東方產經「專家點評」專欄表示，上周股市又再轉差，很大程度與11月中國經濟數據有關。上周五公布的數據中，工業增加值按年增長5.4%，預期為5.9%；社會消費品零售總額增長8.1%，預期為8.8%；首11個月固定資產投資增長5.9%，預期為5.8%。



市場覺得最差是工業產出和零售銷售數據，主因貿易戰影響了廠商和消費者的信心，就連國家統計局也承認經濟下行壓力較大，所以數據公布後，少見地出現股、匯、債市三殺。



美股也難逃厄運，上周五晚3大指數下跌2至2.2%，就算預期聯儲局可能是終極一加，明年加息步伐將大為放緩，可能也是短暫的提振。反之，若宣言不夠鴿派，市場不能將之當作利好，更可能引發大跌，所以本周股市波動會增強。



傳統而言，12月是美股表現最佳的月份，香港亦有「聖誕鐘，買滙豐」之說，惟現時已打破歷史數據。EPFR全球公司的數據也顯示，直至12月12日當周，美股基金淨流出277億美元，為2月來最大流出規模，也是史上第2大，投資級公司債基金也淨流出45億美元；全球股市基金淨流出380億美元，債市基金淨流出130億美元，顯示資金迎接2019年的策略，均是以避險為主。



12月有兩次因為貿易戰紓緩而產生的反彈，只是兩次升幅都在幾日後全數蒸發。很明顯，市場焦點已經由新聞和政治主導，轉而看經濟增長，覺得環球股市已進入下跌周期，企業盈利增長不吸引，所以轉投其他資產。



展望2019年，中美股市各自要面對經濟增長缺乏動力，及貿戰消息時好時壞所帶來的影響。如果入市買股，應以穩陣股和高息股為主，因為防守力強。當然以2018年的經驗，有時「現金為王」也是不錯的策略。



烏托邦資產管理合夥人 盧志威(作者為註冊持牌人士)

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