陳汝銘：華潤醫療捕捉國策機遇

西證證券經紀助理副總裁陳汝銘在東方產經「專家點評」專欄表示，華潤醫療(01515)主要在中國提供綜合醫院服務、醫院管理服務及相關供應鏈服務的私立醫院集團。集團在中國8個省、市共管理營運113家醫療機構，營運床位超過1萬張。

集團截至今年6月底止中期業績純利為2.02億元人民幣，按年跌37.8%，收入則按年增長6.3%至9.16億元人民幣。期內淨利潤錄得減少，主要由於去年同期有非經常性損益約1.38億元人民幣，扣除非經常性損益後純利按年增長7%。



十九大報告強調要全面建立中國特色基本醫療衞生制度、醫療保障制度和優質高效的醫療衞生服務體系，健全現代醫院管理制度，並預計到2020年，中國健康產業總規模將突破8萬億元人民幣。



華潤醫療全力捕捉企業醫院改革所帶來的機遇，不斷擴大醫療網絡，計劃到2020年醫療床位數達到2.4萬張。建議投資者可在5.5元附近買入，目標睇6元，跌穿5.3元則先行止蝕。



西證證券經紀助理副總裁 陳汝銘(作者為註冊持牌人士)

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

