黃國英：股市人心怯　傾向收斂

豐盛金融資產管理董事黃國英在東方產經「對沖國度」專欄表示，中國經濟數據差，應該是意料中事，展望未來一季也不會有起色，刺激措施根本無用，因為只得90日停火談判期限，商人是不會大舉冒險投入資源。如果要數據好轉才敢買股票的話，那麼這段日子大可以冬眠。



當然，真正關鍵是談判的進展，不過實在已經有過太多次上上落落，次次有胡唔食就罪大惡極，除非確確實實一錘定音，否則也不會有大作用。



標普500指數失守2,600點，走勢固然弱，最打擊士氣是Johnson & Johnson(JNJ)單日急挫一成，驚人地單日蒸發超過300億美元市值。



JNJ並非高風險的科技股，而是近來被視為較穩健的傳統籃籌，引發暴跌的爽身粉事件嚴格而言又屬於舊聞，仍然有如此威力，反映出人心是何等虛怯，亦強化了股市真的很危險，沒有甚麼避風港的印象。



跌得多其中一個原因是承接力弱，原本還有期望粉飾櫥窗，上周五的發展說明大家都不想再博，免得雪上加霜更加難交代。低成交大波幅的情況似乎還會繼續，由於走勢欠缺啟示，絕對不是理想落注環境，自己暫時會收斂，頂多是小注短炒，等走勢較清晰才會重新振作。



正如上周所講，一樣會保留一個核心持倉，只是這段飄忽日子之中，肯定不會增加負磅，否則更加難抵禦調整的折磨。如果閣下整體持倉不多，反而不妨把握機會買些心頭好。畢竟成交低放大了跌幅，將來要反攻的難度並不高。



可惜香港股市可以揀得上手的選擇太少，基本上公用及收租兩大尋租陣營，已經盡吸保守資金，可以平買的機會似乎不高。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士)



(本欄每周逢一、三、五刊出)

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

