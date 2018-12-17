東方日報B2：二手樓估價月瀉一成　30%屋苑返去年水平

臨近年底，市場繼續受不利消息困擾，銀行對未來樓市取態續有所保留。統計顯示，20個大型屋苑單位，12月份估價跌勢加劇，有6個屋苑、即佔三成更已率先重返去年水平。當中，荃灣綠楊新邨K座實用面積582方呎高層戶，按月挫10.8%至879萬元，較去年10月時錄884萬元還要低。



美聯吳彤表示，綠楊新邨業主普遍只提供約3至5%議價空間，由於幅度不大，以致本月暫只錄約兩宗買賣，平均實用呎價約1.35萬元。而成功售出的單位則往往要大幅跌價，如屋苑S座高層2室兩房戶，單位實用面積451方呎，僅以600萬元售出，較同戶型8月高位約766萬元，回落21.7%。



至於鴨脷洲海怡半島表現同樣失色，一個2座高層實用面積526方呎單位，本月估價再跌4.9%至858萬元，返回去年8月價位。屋苑近期市況極為淡靜，繼11月錄得1宗成交後，12月至今亦只有1宗個案。該售出單位為20座低層H室，實用面積632方呎，作價830萬元，呎價約13,133元創今年低位。



而馬鞍山新港城J座高層戶，實用面積338方呎，估價按月則挫6%，跌至去年11月584萬元水平。世紀21奇豐莊瑞生稱，物業本月錄3宗買賣，平均實用呎價約15,117元，包括P座中層2室以今年新低價498萬元售出。



目前個別業主已願大幅調整叫價，如該屋苑R座中層1室，實用面積369方呎，原意向630萬元，現已下調至570萬元，減幅約9.5%。



其餘3個估價重返去年底價位的屋苑，包括將軍澳蔚藍灣畔5座中層戶、沙田第一城16座高層戶及鰂魚涌南豐新邨2座高層戶，按月再跌1.4至6.4%。



值得留意的是，12月份普遍屋苑估價跌幅明顯擴大，有12個下挫幅度超過半成，佔比例達60%。當中受旅客大增影響的東涌，區內兩大指標屋苑齊挫7.3%，映灣園3座中層戶，實用面積494方呎，由11月份的727萬元，降至674萬元，呎價13,644元。



事實上，該盤近期兩房做價已連環失守600萬元關口，其中1座高層C室，上月底以585萬元售出，創今年新低。隨着樓價插水，最近交投回勇，本月暫錄8宗買賣，已追平上月全月水平。中原曹嘉華稱，映灣園6座高層F室兩房戶，減價95萬元，剛以605萬元售出，呎價1.1萬元。



另方面，東九龍有新盤以低市價開售，不單令二手交投冰封，樓價亦受壓。牛頭角得寶花園A座高層戶，估價一個月挫7.8%至555萬元。同區淘大花園C座高層單位亦跌5.9%至626萬元。



資深財經專家林一鳴指出，每次市況逆轉，在跌市初期銀行為保障自己，估價取態都會變得保守，下跌速度亦會較急。因為銀行為個別單位釐定價值後，直至確實成交，整個流程或需時2至3個月，故當市況下滑要降低風險，調減幅度較大也不難理解。

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