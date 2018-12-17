鑫濤：聯儲停加息　消除潛在危機

資深市場人士鑫濤在東方產經「專家點評」專欄表示，上周五美國狂人總統特朗普表示，假如聯儲局在本周議息後宣布加息，將是「愚蠢」的做法。市場的解釋是，因為狂人總統需要低利率去繼續刺激美國經濟，而且更需要較寬鬆的貨幣政策環境去打這一場中美貿易戰，所以聯儲局應該明白是時候配合停止加息。



不過，特朗普如此赤裸裸地干預聯儲局的獨立性，其實背後一定有不為人注意的原因。筆者相信，原因是若聯儲局繼續把利率調高至中性水平，會進一步推高美國債券孳息率。



基於債券息率與債券價格呈反比走勢的特質，因此在息口繼續上升的大環境下，結果只會令到聯儲局在量化寬鬆時期所高價拍賣得來的債券價格將會繼續下跌。因此，在目前已進入結束量寬及縮表的階段下，到期需要注銷的債券將會錄得一定虧損，從而令到聯儲局本來經已極少的資產變得更少甚至變成負數，聯儲局便會因而在市場失去信心時面對破產的潛在危機。



倘若市場突然爆發難以預料的金融危機，此時市場信心便會崩潰，以及拖累對聯儲局的公信力。因為市場同時會擔心聯儲局可能會出現破產危機，結果使到局方隨後所推出的貨幣政策只會完全失效，並造成天下大亂的局面。所以筆者相信，狂人總統指出聯儲局繼續加息是愚蠢的做法，其實背後所指的是，聯儲局再繼續加息等於是自殺的行為。



特朗普畢竟是聰明的生意人，他公然干預聯儲局的獨立性，一定是他或已經預見到一些大家現時並未注意到的潛在危機，所以才迫於作出他認為是正確的「危機管理」，即阻止聯儲局繼續加息。



倘若本周聯儲局議息後，意外地沒有把息口調高。換言之，即是聯儲局也認同繼續加息是自殺行為，認同狂人的「危機管理」觀點了。相信在停止加息後，不用擔心聯儲局可能爆發潛在破產危機的大前提下，這對美股將是一個極為正面的訊息。美股或因此在本月底結束之前，出現一個極具爆炸力的上升浪。



不過，這樣的走勢，將與市場原先預期聯儲局因擔心經濟見頂回落而迫於停止加息，不利股市表現的走勢完全相反。因此，本周聯儲局若真的停止加息，此時美股又確實出現了強勁升勢，策略上宜順勢買入美股相關的股指期貨，並把好倉至少持有至今年底。

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