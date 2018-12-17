周樂樂：經濟現衰退　政策料轉向

勝利證券副首席運營官周樂樂在東方產經「專家點評」專欄表示，過去一周，受經濟衰退數據與中美貿易戰互相影響下，A股向淡。一周累計，上證50指數跌0.3%、滬深300指數跌0.49%、滬綜指挫0.47%、深成指跌1.35%、創業板綜指跌2.25%。市場整體偏弱，風險偏好下降，大藍籌走勢相對偏強，中小市值的題材股相對較弱，同時業績連續性差或政策負面的板塊走勢弱。



市場消息方面，中美貿易戰負面影響逐步釋放，全球經濟第3季度出現偏軟迹象，尤其是中國第3季GDP增速6.5%，為9年半以來新低；11月進出口增速大幅回落、CPI與PPI增速明顯回落、規模以上工業增加值增速低於預期、社會消費品零售總額增速下滑、M2增速歷史低位等。



中國經濟持續下滑，必然拖累其他經濟體，尤其資源出口大國、產業鏈與中國合作密切的國家。中美貿易戰、金融去槓桿、財稅改革、地產調控、去庫存、環保等各種利空因素疊加，已重挫了實體經濟與資本市場的參與者，導致通縮趨勢形成，預計中國經濟仍可能進一步探底，這是導致近期全球風險資產下跌的主要原因。



面對經濟衰退與通縮預期，政策面出現一些積極信號，如中美貿易戰暫緩、聯儲局官員暗示暫緩加息、中國11月社會融資與新增貸款大幅增加等。



另外，中國近期召開的中共中央政治局會議，強調國際環境的變化，保持戰略定力，聚焦主要矛盾，實現最有政策組合與最大整體效果；繼續強調「六穩」工作，穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期；繼續打好「防範化解重大風險、精準脫貧、污染防治」3大攻堅戰，推動製造業高質量發展，推動先進製造業與現代服務業深度融合等。



從會議內容看，中國以戰略定力與聚焦中長期主要矛盾等，應對內外形勢變化，讓投資者看到中國未來明確的發展方向。



綜合來說，全球經濟將進入衰退局面，尤其中國經濟衰退的迹象明顯，通縮預期升溫。同時，貨幣政策與財政政策出現積極的信號，預計A股市場經歷大規模殺跌後，進入投資價值區間，政策底已現。



然而，外部環境惡化與內地整頓形勢的不確定性，政策全面轉向寬鬆仍需要時間，切勿過於激進持倉。投資宜採穩健策略，可選穩定現金流、低負債、估值偏低的優秀成長龍頭股。



勝利證券副首席運營官 周樂樂(作者為註冊持牌人士)

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