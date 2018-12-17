陳政深：深高速收入穩　攻守兼備

艾德證券期貨聯席董事陳政深在東方產經「專家點評」專欄表示，港股上周五顯著向下，恒指跌429點，技術上，之前一輪的反彈明顯受制於10天及20天線，猶幸指數在50天線上有支持，全周而言仍能收於其上，而26,000點的整數關口亦都未有失守。



展望後市，恒指未有太大向上動力，但另一邊廂大幅下破的力度亦未是太強，預料在未來半個月至一個月的時點，25,500至26,800點仍是恒指的波幅區間。



中共中央政治局會議於上周召開，分析明年的經濟工作，據官媒的分析文章，明年在維穩以外，亦須適應外部環境變化，令風險與挑戰增加。同時，須注意推進製造業提高質量、擴大市場及推進民生相關項目的信號。當中明年的主要經濟工作方向是「六個穩」，即穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資及穩預期。



以往投資者喜愛在國策、重要會議以及中央公告中尋找受惠股份以至投資機會，但如果細心參看官方文章，當會發現未來一段時間，中國所面對的經濟環境都會大吹逆風，在此情況下，投資者要做的是「守」多於大舉進攻。



故此，收入相對穩定的股份有一定的防守力，深圳高速(00548)上周創上市新高，並已連升6日。集團旗下幾條主要收費高速公路，10月份的日均混合車流量均見雙位數增長，當中梅觀高速增幅更達25.2%；而日均路費收入亦有近10%的增長。



相較同業浙江滬杭甬(00576)，深高速估值無疑較高，但上周幾個交易日其每手逾10萬股的大手交易均有較高佔比，上周五便達43%。反觀滬杭甬僅25%，足見其異動有因。投資者可考慮在8元左右吸納，首站目標9.6元，跌穿7.5元止蝕。



艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人，並未持有上述股份權益)

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