大健：金融界招聘續吹淡風

科技顧問公司始創人大健在東方產經「名家筆陣」專欄表示，臨近年尾，中環瀰漫着收爐氣氛。公司業績如何幾乎已成定局，而花紅多與少，以及來年有沒有機會升職和加人工，你上司心中大概已有答案。相信在這個星期，投行內最熱門話題不是深水埗有人派錢，而是公司今年派不派錢。



每間投行公布花紅和人事升遷的日子都不同，有些早在每年12月底便公布，有些會到3月，聽過有朋友說他工作那間投行要到4月初才公布。



投行選擇公布花紅和人事升遷日期不外乎兩個考慮，一是配合公司本身的會計年度，例如有投行每年都在公布業績當日同時向員工派信，信中寫上花紅數字，但也會有人收到「大信封」。花紅數字如何決定，可以涉過千萬個原因，而之前也聽過不少高管解說。



來到年尾，也代表新一輪執位潮開始，有人被要求離開，也有人收完花紅想另謀高就。聽不少獵頭公司說自今年第二季尾開始，無論是Buy side或Sell side，即無論是資產管理或投行，不少公司都停止招聘，並讓職位自然流失。換句話說，無論今年公司發放花紅有幾差，都惟有忍多一年。



大健

中環金融人，職務涉獵多個層面，亦是科技顧問公司始創人。

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