羅尚沛：港股低成交大波幅　後向冇路捉

中國銀河國際證券業務發展董事羅尚沛在東方產經「專家點評」專欄表示，上兩星期筆者在此專欄預測恒指年底上試28,000點，本來形勢是大好的，恒指在中美元首會面後，果然一舉上破100天線站於27,000點之上，高見27,260點。眼看尚有800點就大功告成，點知千算萬算，也算不到會忽然殺出一個華為副董事長孟晚舟被「無厘頭」拘捕的消息，恒指大幅下挫1,500點，一度失守50天線。



孟晚舟事件一石擊起千重浪，不單止是因為其背景複雜，更因為在時間上剛好是中美領導見面後沒多久，就發生了這件疑似「人質」事件。再加上24小時內與華為和孟晚舟有千絲萬縷關係的科學家張首晟自殺，頓時令事件更撲朔迷離。



短時間內發生了兩件對中美關係意義重大，卻又可能只是巧合的事件，當中的耐人尋味自不然引發無數的陰謀論。



有說這件事是商業間諜案暨外交風雲，是美國衝着中國科技而發動的暗戰；有說今次與中興通訊(00763)一樣，只是所謂的「違反了美國對伊朗的出口禁令」；也有說今次是美國民主黨背後插特朗普一刀，借其友好加拿大政府，在中美元首會面期間通過司法部來拘禁孟晚舟，令特朗普尷尬。



姑勿論是哪個原因，事情既已發生，港股一貫做法都是先來個急跌，然後食花生，有反彈就博，事情惡化就踩多兩腳。



如今孟晚舟終於可以保釋，但問題是，往後可能出現的變化將更加無得估，而且任何可能出現的情況都足以令港股大上大落。



例如孟晚舟獲釋回國，恒指衝上28,000點並不為奇，但如果美國忽然又玩引渡受審，恒指倒插至25,000點也是預料當中，又或者如果保釋期間孟晚舟有抑鬱病……可以想像的情況實在太多，已非人類腦袋可以判斷。難怪港股近日急上急落，成交反為疏落，皆因好友淡友都不敢落場。



假如年底前孟晚舟事件沒有新的戲劇性發展，事件又不會成為外交風波的話，恒指還夠不夠力再上衝呢？如果成交能配合，買上是值博的。因為孟晚舟事件淡化後，市場很快就會找其他焦點，其一是中央經濟工作會議；其二是美國加息，兩者對港股應是利多於弊。



中央經濟工作會議估計會為下年擴大減稅範圍鋪路，降存準基本上也是預期當中。近日基建股炒上，接力的可能是通訊和銀行股。美國加息縱使被特朗普叫停，但面子攸關，聯儲局偏偏就12月加息，最多減少明年加息次數。如是者，對港股也算是利好消息吧。



中國銀河國際證券業務發展董事 羅尚沛(作者為註冊持牌人士)

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