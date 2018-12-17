【名家筆陣】吳小平：發購物券谷消費更奏效

資深金融人士吳小平在東方產經「名家筆陣」專欄表示，有個數據讓他挺擔心的，就是消費數據。據國家統計局官網消息，2018年11月份社會消費品零售總額35,260億元(人民幣‧下同)，同比名義增長8.1%。



這個數字，如果他的記憶沒錯，應該是十五年來的最低點。也許是經濟體量大了，自然減緩；又或許是經濟發展確實遇到了一定壓力。這個不細究，只是看數字。



11月單月的數字有了，那麼1至11月呢？好，也是根據統計局數字，前十一個月的社會消費品零售總額345,093億元，同比增長9.1%。增幅相差了足足一個百分點，可見這幾個月的降幅之大了。實事求是的說，1%，就是好幾千億元銷售額呢！



消費，無論在任何體制的經濟體中，都是最重要的經濟模型變量和經濟增長驅動因素之一。如果消費增長不夠，他擔心經濟的持續增長能力。因此，要給點刺激，這已經是上下一致的共識。



國家已經在個稅領域開始做減稅嘗試了：少徵一點個人所得稅，讓納稅者更多去消費。這個道理人人懂，不需要金融學知識。明年1月1日，中國個人所得稅將正式開啟新稅制時代，包括六項專項附加扣除、綜合部分所得都將落地，新減稅紅利釋放在即。



根據新修訂的個稅法，明年起計算個稅應納稅所得額，在5,000元基本減除費用扣除和「三險一金」等專項扣除外，還可享受子女教育、繼續教育、大病醫療、住房貸款利息或住房租金，以及贍養老人等專項附加扣除。



給大家看個案例分析：一個在北京工作的納稅人，有一個正在義務教育階段的獨生子女，有年滿60歲的父母，在北京沒有購房、租房居住，自己還在攻讀在職研究生，則可以享受子女教育、繼續教育、住房租金、贍養老人四項共計4,600元專項附加扣除。假設其月薪為2萬元，不考慮「三險一金」，明年1月1日後，個稅為830元，相比3,500元起徵點時的3,120元，以及5,000元起徵點後的1,590元，稅負水平可分別降低73.4%和47.7%。



這個降幅真的很驚人！這位消費者節省出來的近2,500元稅款，完全可以用於消費！其實，不用等到明年，今年10月起，提高起徵點到5,000元已率先實施。



效果怎麼樣？首個申報期結束後，個人所得稅減稅316億元，有6,000多萬名改革前的納稅人不須繳納工資薪金所得個人所得稅。

說白了，這300多億元是國家把利益直接讓渡給消費者，讓大家用於消費、養家和其他支出的。



減稅的事兒就不多說，他來提個新思路，對特定人群，發放購物券。



其實，雖然減稅從國家層面而言，力度不小，但是放在每一個個體身上，影響其實沒那麼大。因為中國的稅收體制與其他國家略有不同，他們更重流轉稅，譬如增值稅啊，消費稅啊甚麼的，這類稅收佔了全國稅收的70%以上；而類似於個人所得稅這樣的直接稅，在總體稅收中的比例並不大，比重只有6%。因此，大家對個稅減稅這個事兒，第一，肯定歡迎；第二，也許切身感受有限。



從這個角度出發，他才提出，可以考慮發放大面積購物券(代金券)，相信這是個溫和刺激經濟的很不錯的輔助措施。



第一， 購物券刺激最直接、最精準、最到位。各國經濟學專家都對發放購物券的實踐做過研究，整體效果和反饋是比較正面積極的。為甚麼？因為這是一個把購物權力全部交給窮人(或者說合資格人士)的政策，請問還有甚麼比自己更了解自己需要甚麼？這種開支最不浪費，最具有信號作用。



第二， 比減稅等方式，讓人更有消費動力和衝擊力。減稅，是少繳納了稅而已，消費券是真金白銀的代金券，是「白來的」，後者顯然讓接受者更有消費動力。而且，代金券的設計，往往有時間、範圍等要求，可以較為可控的刺激消費開支，有助於將政策落實到實處。



第三， 代金券將以一定消費帶動更大消費。消費，從來就是一個配套和系統的事情：有了房子，你會裝修，買家電；有了新冰箱，你會漸漸塞滿它。因此，將代金券交給適格接受者，將代金券的消費範圍做一定規定，可以起到以小博大，以部分開支帶動去全局消費的作用。



吳小平

資深金融人士，曾任中金公司財富管理部執行總經理，現投身互聯網金融創業。

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