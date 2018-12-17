信達生物獲授3種臨床階段候選產品許可權

信達生物(01801)公布，其全資附屬Innovent HK獲Incyte Corporation授予一項許可權，可在中國、香港、澳門及台灣使用Incyte在移植抗宿主病、血液學及腫瘤學領域所開發的3種臨床階段候選產品。



該3種產品為pemigatinib(FGFR1/2/3抑制劑)、itacitinib(JAK1抑制劑)及parsaclisib(PI3Kδ抑制劑)。



根據協議，Innovent HK有權在該等地區內開發及商業化該等領域內的許可產品，而Incyte則有權收取前期許可費4,000萬美元及後續里程碑付款。該合作將於該協議日期開始。



公司認為，該合作將促使集團由專注於單克隆抗體研發的公司轉變為開發潛在創新療法(不論分子大小)及涉足更廣泛腫瘤學領域的公司。許可產品亦補充了集團豐富的免疫腫瘤學單克隆抗體管線產品，並使集團得以探索各種聯合療法，從而有可能進一步改善患者的療效。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

