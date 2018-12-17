中國多金屬緬甸礦場鉛金屬資源量提升

中國多金屬(02133)公布，經第一階段勘查核實，緬甸昂久甲礦場的鉛金屬量同比項目收購時，該礦場地質報告所載鉛金屬資源量72.1萬噸提升約5%；探明的資源量增加33.94萬噸，佔總資源儲量比例提升至約45%。



同時，集團亦規劃在礦區逐步開展深部勘查工作，繼續探索採礦權周邊地區的其他鉛鋅資源潛力，致力增加現有資源儲量。



至於截至2018年11月30日，集團已累計在昂久甲礦場完成採礦17.6822萬噸，按年增約399%。



另外，自2018年6月起，每日1,000噸的選礦加工廠建設亦已完成，並正式投入商業化生產。截至上月30日，該項目選礦加工廠已累計完成選礦17.69萬噸，按年增約391%。



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