【市前重點睇】美匯企97.4水平　CNH於6.9關口爭持

●美匯指數亞洲市企97.44，港匯企7.812，離岸人民幣(CNH)於6.9關口爭持，圓匯企113.3，歐元考驗1.13關，英鎊企1.258。金價企1,237美元。布油跌至60.36美元，紐油回至51.3美元。



●中國確認明年1月1日起對原產於美國的汽車及零組件暫停加徵25%的關稅3個月。另據悉，中國還考慮進口至少300萬噸美國玉米。



-寶馬下調內地美國進口車售價。 https://bit.ly/2BmzcTs



-美國推動多國政府阻止本國電訊網絡出現華為的身影。如今，這個戰略正在歐洲穩步擴散，跟英國電訊和德國電訊等公司都紛紛與華為疏遠關係。



●道指上周五(14日)最多曾跌563點，收報24,100點，跌496點或2.02%；標指收報2,599點，跌50點或1.91%；納指收報6,910點，跌159點或2.26%。 https://bit.ly/2Em7etU



●美國11月零售銷售升幅高於預期。 https://bit.ly/2rDCs8n



●港股ADR指數上周五收報25,984點，跌110點。 https://bit.ly/2ExwpL6



●美國10年期國債孳息率上周五跌2.36個點子，報2.8895厘。



●紐約1月期油上周五收報每桶51.2美元，跌1.38美元或2.62%。布蘭特2月期油收報每桶60.28美元，跌1.17美元或1.9%。 https://bit.ly/2S3reWn



●紐約2月期金上周五收報每安士1,241.4美元，跌6美元或0.5%。 https://bit.ly/2rG8a4Y



●英國富時100指數上周五收報6,845點，跌32點或0.47%；法國CAC指數收報4,853點，跌43點或0.88%；德國DAX指數收報10,865點，跌58點或0.54%。 https://bit.ly/2ChrDz1



●英國首相文翠珊團隊否認有關再次舉行脫歐公投的報道。



●傳歐洲央行行長德拉吉向歐盟領導人表示他的謹慎正在「升溫」；歐洲央行管委de Cos稱，非常規貨幣政策將繼續實施。



●消息指隨着日本國債孳息率下滑，部分日本央行官員認為孳息率降到零甚至更低都沒有問題。日本央行周四(20日)將公布貨幣政策決定。



●中國違約企業加速破產重整。外電報道，過去1個多月，至少有5家發生信用風險事件的債券發行人已經或擬進入破產重整程序。



●中國證監會稱，與香港證監會就進一步完善滬深港通信息交換達成協議，雙方將完善滬深港通投資者看穿機制，加強兩地股票市場互聯互通機制下的信息共享。



●【專訪】財匯局料明年「擴權」，黃天祐：罰款要具阻嚇。 https://bit.ly/2GlbCw7



●滙豐攻「轉數快」商戶支付，已接通逾百企業。 https://bit.ly/2SPxQHO



●智慧城市聯盟金融科技委員會主席陳家豪接受訪問時建議，香港若要成功轉型數碼經濟，政府應帶頭引領企業披露市場資金流動及支付活動數據。 https://bit.ly/2LkUEg2



●中央經濟工作會議料將於本周三至周五召開，外界預期會議可能會淡化增長目標，重點轉向增長質量，改善人民福祉和恢復信心，可能會保留「中性」一詞來描述貨幣政策，強調加強民營企業信貸支持，並發出減稅的明確信號。



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