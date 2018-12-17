亞洲股市：日股收升132點　關西電力漲4%

亞洲主要股市反覆上升，日本日經225指數全日收升132點或0.62%，報21,506點。



板塊方面，公用事業及地產股齊升逾1%，電力股向好，中部電力、東京電力及關西電力升幅由2%至4%不等。



個股方面，NH Foods漲4.4%；公司計劃回購4.65%股份。



大型連鎖百貨店西松屋削減全年營業利潤預測40%；股價挫8.6%。



Kenedix Office Investment跌1.5%；大和將其評級降至「中性」。



南韓首爾綜合指數升1點或0.08%，報2,071點。個股中，韓獨藥廠漲10%，東洋壽險挫7.5%。



三星電子升0.6%，LG電子升2%。據報，該兩間公司計劃於明年2月推出第一代5G智能手機，以滿足明年3月當地推出商用5G移動服務的需求。



澳洲財政部將2018/19財年財政赤字預期由145億澳元，調整為52億澳元；GDP增​​長預期由3%下調至2.75%。



澳洲悉尼普通股指數收升54點或0.95%，報5,732點。板塊方面，原材料股升2%，公用事業股升1.6%，金融股偏軟。個股中，伊甸能源抽升近10%，Resolute礦業漲近5%。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

