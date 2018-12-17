亞洲股市：日股收升132點 關西電力漲4%
2018年12月17日 08:24
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(美聯社圖片)
亞洲主要股市反覆上升，日本日經225指數全日收升132點或0.62%，報21,506點。
板塊方面，公用事業及地產股齊升逾1%，電力股向好，中部電力、東京電力及關西電力升幅由2%至4%不等。
個股方面，NH Foods漲4.4%；公司計劃回購4.65%股份。
大型連鎖百貨店西松屋削減全年營業利潤預測40%；股價挫8.6%。
Kenedix Office Investment跌1.5%；大和將其評級降至「中性」。
南韓首爾綜合指數升1點或0.08%，報2,071點。個股中，韓獨藥廠漲10%，東洋壽險挫7.5%。
三星電子升0.6%，LG電子升2%。據報，該兩間公司計劃於明年2月推出第一代5G智能手機，以滿足明年3月當地推出商用5G移動服務的需求。
澳洲財政部將2018/19財年財政赤字預期由145億澳元，調整為52億澳元；GDP增長預期由3%下調至2.75%。
澳洲悉尼普通股指數收升54點或0.95%，報5,732點。板塊方面，原材料股升2%，公用事業股升1.6%，金融股偏軟。個股中，伊甸能源抽升近10%，Resolute礦業漲近5%。
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