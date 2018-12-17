【港股收市】恒指悶跌6點　成交縮至554億

中央經濟工作會議本周展開，加上聯儲局議息，市場觀望氣氛濃厚。港股高開83點後曾倒跌92點，恒生指數在26,000點邊緣有支持；收市報26,087點，跌6點，全日波幅184點。國企指數收報10,351點，跌7點，主板成交縮至554億港元。



港股通(滬)錄8,100萬元人民幣(下同)淨流入，全日餘額419.19億元。港股通(深)錄逾2億元淨流入，餘額417.11億元。



騰訊反覆靠穩，收市報308.8元，無起跌。其他重磅股個別發展，中國平安及中國海洋石油跌近1%；友邦保險跌0.5%；滙豐控股升0.2%；工商銀行升0.7%；建設銀行升0.1%。



汽車股普遍下跌，吉利汽車收跌2.6%，是表現最差藍籌；華晨中國及比亞迪股份跌3%及4.4%；北京汽車跌2%；長城汽車跌1.7%。中國確認明年1月1日起對原產於美國的汽車及零件暫停加徵25%的關稅3個月。



受惠5G概念，中國鐵塔創1.44元上市新高，收報1.4元，升2.9%。三大內地電訊股個別發展，中國移動及中國電信升0.4%及0.8%；中國聯通跌0.1%。另外，中興通訊升0.5%。



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