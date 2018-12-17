A股快報：滬綜指收升4點　醫藥股重挫

滬深股市走勢反覆，滬綜指全日收升4點或0.16%，報2,597點；深成指則跌37點或0.48%，至7,592點；滬深300跌4點或0.15%，至3,161點；創業板指數跌11點或0.86%，報1,299點。



滬綜指成交1,029.61億元人民幣(下同)，深指成交1,352.65億元。滬股通餘額508.18億元，淨流入逾11億元；深股通餘額516.51億元，淨流入逾3億元。



板塊方面，陶瓷股升逾2%；水泥、次新股及開發區股齊升逾1%；金融股升0.16%。至於醫療器械、生物製藥及商業百貨股跌逾1%。



醫藥股跌幅顯著，湯臣倍健及一心堂跌停；老百姓跌逾8%；益豐藥房跌逾6%。國家醫保局、財政部於11月29日印發《欺詐騙取醫療保障基金行為舉報獎勵暫行辦法》，自印發之日起執行。



同仁堂跌逾2%。就內媒報道同仁堂回收過期蜂蜜事宜，該公司公布，持股51.29%的下屬子公司北京同仁堂蜂業在委託生產過程中，存在監管不力及失察責任，所涉產品已封存，並將全力配合上級公司和政府監管部門開展調查。



雄安新區板塊有炒作，中環裝備午後升停板；津膜科技升逾6%；中設股份升逾5%；啟迪設計升逾4%；四通新材升逾2%。



伊利股份跌逾1%。公司擬投資7.439億元建設伊利長白山天然礦泉水飲品項目。



中國鋁業持平，報3.58元。高盛預期，中鋁明年將錄得淨虧損8.11億元，而較早前估計將錄盈利39億元，並下調其評級至中性，12個月目標價降40%。



我愛我家跌0.74%。公司擬發行股份及支付現金，以購中環互聯100%股權，並擬以詢價方式非公開發行超過發行前總股本20%的股份。



滬深300股指期貨下跌，2018年12月跌6點，報3,167點，涉41,877手；2019年1月跌6點，報3,170點，涉10,784手；3月跌6點，報3,183點，涉3,840手；6月跌7點，報3,180點，涉462手。

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