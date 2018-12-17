監管部門調查蜂蜜造假事件　同仁堂系全線報跌

北京同仁堂疑重用過期蜂蜜，同仁堂科技(01666)曾跌4.71%至10.5港元，最新報10.58元，仍跌3.99%；同仁堂國藥(03613)亦跌1.98%，報12.84元，曾跌逾3%低見12.7元。



至於同仁堂A股(600085.SH)亦挫逾3%，見29元人民幣。



擁有逾300年歷史的北京同仁堂旗下公司涉造假，上周六(15日)被揭旗下蜂蜜生產商以「退回蜂農養蜜蜂」為名，回收大量過期蜂蜜並送回原料庫，用途不明。北京同仁堂翌日發公開信致歉，指相關產品已全數存封，未流入市場。



北京市大興區食品安全監管部門周日(16日)公布，已對同仁堂集團子公司、北京同仁堂蜂業有限公司開展深入調查。詳情可參閱 https://bit.ly/2PF9AGl



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