【即市分析】這些年被狙擊的藍籌...

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：上周投資市場焦點之一為恒安國際(01044)被沽空機構狙擊，堂堂一隻大藍籌被踩到一文不值，股價連挫兩日後始見喘穩。過去兩年，已先後有兩隻藍籌股被狙擊，包括瑞聲科技(02018)及舜宇光學(02382)，市場會唔會對民企出身的藍籌存有戒心？



睇番瑞聲科技，去年5月中旬曾遭沽空基金葛咸城狙擊，質疑過高利潤率，拖累股價當時連插多日，低位見81.25元，惟其後喘穩回升，去年11月更創出185元的上市新高。直至今年大市及科技股氣氛轉差，股價才展開跌勢，上周五更創出48.35元的上市新低。



至於舜宇光學，今年7月亦曾遭沽空機構GMT Research狙擊，惟股價反應不大。反而是一個月之後公布一份令市場失望的中期業績，股價其後便跌跌不休，10月低位見61.45元，較年內高位蒸發64%，至今仍未重拾升勢。



恒安被狙擊後一度停牌，並否認沽空報告所有指控，而其管理層亦在消息後入場增持股份，以示對集團仍有信心，股價上周五止跌回升1%報55.5元，惟仍較消息前低約8%。



值得留意的是，去年港股處於大牛市，市場對負面消息的消化能力相對較高，因此雖然瑞聲及舜宇被狙擊，但對股價影響僅短暫。不過，今時今日大市強勢不再，市場風險胃納縮減，少少負面因素亦會被無限放大。恒安雖有多間大行力撐，但本身走勢已呈一浪低於一浪，短期內要擺脫弱勢、甚至重拾升勢又談何容易？



事實上，過往藍籌股往往予人穩陣的感覺，但隨着中資民企在恒指成分股的佔比漸增，引發投資者對相關企業質素的憂慮，更吸引沽空機構在藍籌股搵食。以後狙擊事件會否陸續有來？仍待時間證明，但可以肯定的是，現時市場信心薄弱，相信相關事件只會更加打擊投資者入市信心。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

