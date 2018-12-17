BIS報告︰美元債規模龐大兼複雜　警惕美元荒！

國際清算銀行(BIS)季度評估報告指出，非美國銀行累積的美元債務規模，已經接近全球金融危機期間的水平；規模之龐大和複雜程度之深值得關注。



報告表示，從歐洲到亞太再到美洲的外資機構，都增加了在本土的美元融資佔比，而非通過在美國的分支和附屬公司來進行融資。



與此同時，跨境資金流佔它們美元債務總額的一半多一點，美國居民在美元融資中所佔的比重，亦高於實際在美國市場進行的融資。



全球金融危機前後以美元短缺為特徵。報告指，雖然美國居民佔比較大，可能在一定程度上緩和潛在融資風險，而且在美國市場失穩的情況下，在其他地區籌集美元的能力可以說仍算穩定，當前美元融資的地域分布，究竟意味融資風險增高還是降低，這一點還不是很明確。但一如10年前的金融危機，跨境融資在危機中可能變幻無常。



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