【即市分析】美國議息後的3個可能...

今個星期就到2018年最後一場重頭戲：美國聯儲局議息，不過市場對美國以至環球經濟前景充滿疑問，究竟美國會唔會一如市場預期加息，抑或聽總統特朗普講暫停加息？



首先，據芝加哥商品交易所(CME)「聯儲局觀察」數據顯示，暫時市場預期12月加息的機會率為76.7%，至於維持現時基準利率在2至2.25厘的機會率則為23.4%，加息預期較一個月前的68.9%略升，似乎投資者普遍預期聯儲局本周會加息。惟要注意的是，就算加息，當局對2019年息率展望如何亦會對市況造成影響。



第一個可能出現的情境，是聯儲局一如市場預期加息0.25厘，且在明年息口展望上與早前意見一致，繼續觀察貿易戰影響再定方向。如此則顯示未來(起碼短期內)美國將繼續「循序漸進加息」。屆時市場可能會認為美國經濟前景可能仍樂觀，美元及美股短線波動後有望回穩。



第二個可能出現的情境，乃聯儲局都係加息0.25厘，惟展望指明年加息步伐或放緩。屆時市場對未來經濟前景會抱持觀望態度，美股短線反彈後可能在避險情緒主導下反覆回落。



第三個可能出現的情境，就係12月不加息，而且展望仲指明年加息步伐將會放緩，甚至暗示停止加息。屆時必然會加重市場對未來經濟衰退的憂慮，提防市況有機會急轉直下。



香港時間本周四(20日)凌晨3點就會有美國議息結果及貨幣政策聲明。臨近聖誕新年長假市況愈趨淡靜，增加炒即市難度。大家部署上都係建議「以守代攻」。



至於息口敏感股方面，若然出現第一個情境，在息口預期續升下對板塊前景不利，因板塊收息吸引力下降；相反，如果出現第二或第三個情境，料息口敏感股有機會重新發力向上，故大家部署時應以慢打快，候議息結果出爐後再謀定後動。

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