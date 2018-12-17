港元拆息︰1個月期升至2.31厘 續創十年新高
2018年12月17日 11:15
東網電視更多新聞短片
香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息升至1.22厘；1星期拆息報1.4厘；1個月期為2.31厘，續創十年新高；3個月期報2.4厘。
17/12/2018
隔夜 1.22607厘
1星期 1.40929厘
2星期 1.64393厘
1個月 2.31768厘
2個月 2.31500厘
3個月 2.40536厘
6個月 2.46929厘
12個月 2.76321厘
14/12/2018
隔夜 1.06821厘
1星期 1.21286厘
2星期 1.44786厘
1個月 2.27714厘
2個月 2.28143厘
3個月 2.38732厘
6個月 2.45411厘
12個月 2.75393厘
－－－－－－
《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！
遊戲下載：
https://goo.gl/i2t1yj
東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機
http://bit.ly/2sLtGDm