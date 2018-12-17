港元拆息︰1個月期升至2.31厘　續創十年新高

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息升至1.22厘；1星期拆息報1.4厘；1個月期為2.31厘，續創十年新高；3個月期報2.4厘。



17/12/2018

隔夜 1.22607厘

1星期 1.40929厘

2星期 1.64393厘

1個月 2.31768厘

2個月 2.31500厘

3個月 2.40536厘

6個月 2.46929厘

12個月 2.76321厘



14/12/2018

隔夜 1.06821厘

1星期 1.21286厘

2星期 1.44786厘

1個月 2.27714厘

2個月 2.28143厘

3個月 2.38732厘

6個月 2.45411厘

12個月 2.75393厘

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