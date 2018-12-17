人民幣Hibor：隔夜息報1.54厘 CNH報6.89
2018年12月17日 11:23
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(法新社圖片)
離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息跌至1.54厘，1星期拆息為2.66厘，2星期至6個月拆息報3.08至3.91厘，而12個月拆息在4厘以上。
17/12/2018
隔夜 1.54067厘
1星期 2.66500厘
2星期 3.08433厘
1個月 3.32033厘
2個月 3.54167厘
3個月 3.77233厘
6個月 3.91067厘
12個月 4.12967厘
14/12/2018
隔夜 1.55100厘
1星期 2.76900厘
2星期 3.20900厘
1個月 3.46900厘
2個月 3.67633厘
3個月 3.84267厘
6個月 3.97083厘
12個月 4.14367厘
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