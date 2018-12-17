人民幣Hibor：隔夜息報1.54厘　CNH報6.89

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息跌至1.54厘，1星期拆息為2.66厘，2星期至6個月拆息報3.08至3.91厘，而12個月拆息在4厘以上。



17/12/2018

隔夜 1.54067厘

1星期 2.66500厘

2星期 3.08433厘

1個月 3.32033厘

2個月 3.54167厘

3個月 3.77233厘

6個月 3.91067厘

12個月 4.12967厘



14/12/2018

隔夜 1.55100厘

1星期 2.76900厘

2星期 3.20900厘

1個月 3.46900厘

2個月 3.67633厘

3個月 3.84267厘

6個月 3.97083厘

12個月 4.14367厘



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