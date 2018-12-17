【M18推薦】中國鐵塔繼續吸金

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：由三大電信營運商合資成立的中國鐵塔(00788)，8月初上市後主要在1至1.3元之間浮沉，但本月初正式納入國指成分股及港股通買賣名單，加上5G概念惹憧憬，股價上升動力持續增強，即市再創出1.44元的52周新高，現仍升5.1%報1.43元。



集團為全球最大的通信鐵塔基礎設施服務供應商，首3季多賺16.9%至19.61億元人民幣。內地正積極推進5G發展，市場預計5G新技術發展帶動新一輪大規模的建設需求，集團收益可保持穩定增長，大行亦先後唱好，其中摩根士丹利認為5G頻譜分配對鐵塔有利。



該股月初由1.2元水平展開升勢，以即市高位計，至今累升約兩成，股價在波動市況中具一定抗跌力，加上未來可望獲更多資金追貨，料股價有望更上一層樓，目標價先睇1.6元，1.2元支持未宜有失。

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