華為危機︰「殺敵一萬自損三千」　電訊行業去全球化？

外電報道，就華為在歐洲面臨「圍剿」，電訊顧問公司Northstream CEO Bengt Nordstrom表示，近周歐洲大陸包括英國、德國和法國不停傳出負面公告，各大運營商如今對採購華為設備變得「格外謹慎」。但對於歐洲來說，要想放棄華為也並非易事。「我們正進入一個充滿不確定性的時代。」



他指出，多數運營商已經訂購華為設備，因為其技術通常被認為優於競爭對手。但如果最大的市場參與者被踢出局，恐怕會出現供應鏈中斷的風險；「有一個利害攸關的問題，就是如果在電訊行業去全球化，那麼將沒有贏家」。



Mirabaud Securities電訊、媒體和技術領域分析師Neil Campling指出，無論結果如何，華為的聲譽損失將是巨大的，華為未來3年可能會丟失大量市場佔有率。



法國Orange上周三表示不會在5G網絡使用華為設備，德國電訊上周四稱正重新評估採購策略，可能將華為從其網絡供應商名單中刪除。上周五挪威政府表示對使用來自「沒有安全政策合作國家」的供應商的設備表示關切。



對於華為來說，麻煩早已不斷。英國電訊集團已承諾替換部分華為設備。作為情報組織「五眼聯盟」(Five Eyes)的成員，英國去年夏天已對華為設備安全性公開提出質疑，其實是華為在發展5G過程中面對的「第一擊」；其後，成員包括美國、澳洲、紐西蘭和日本先後對其設備發布禁令。英國情報機構軍情六處負責人在12月3日表示，英國政府需要就是否允許華為作為5G供應商作出決定。



長期以來，間諜擔憂一直圍繞華為，公司一直表示，有信心能夠繼續向非常重要的歐洲客戶提供服務。華為西歐業務總裁Vincent Pang在一份公告中表示，公司認識到對引入新5G網絡所伴隨的安全擔憂，這也是公司關心的問題，而全球協力合作確保網絡盡可能安全才是問題的答案。

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