【專家樓評】填海增商業樓面　有利香港發展

香港中區寫字樓租金持續高企，對於一眾業主而言當然是好事，但對香港營商環境、未來發展等，相信是百害而無一利，而在大嶼山填海造地，實屬一個不錯的選擇。



政府推出「明日大嶼」願景，未來填海興建的人工島，將可提供4,000萬方呎商業樓面，幾乎等同另一個「新中環」；本港中區寫字樓租金長期居高不下，超甲廈租金更是位列全球之冠，雖說天價寫字樓租金凸顯出香港核心區之矜貴身價，然而另一方面卻使本港營商環境更為困難，4,000萬方呎新增優質商業樓面，無疑能滿足市場上強烈的需求，對香港未來經濟發展，更是至關重要。



政府近年雖致力發展東九龍CBD2(第二個核心商業區)，畢竟該區屬較舊區份，對一些跨國大機構而言，吸引力始終稍遜，而交椅州人工島距離中環只有約十公里，大可視為中環商業核心區的延續，而且鄰近機場及港珠澳大橋，擁有交通地利優勢，日後待道路及鐵路接通後，由交椅州前往港島中區，可說是較東九龍更加方便，況且此CBD3(第三個核心商業區)有望打造成綠色及智慧商業區，相信對於高端的跨國機構而言，必定更具吸引力。



美聯工商舖行政總裁黃漢成



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