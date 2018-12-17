【午市重點睇】圓匯企113.4　CNH見6.89

●亞洲市，美匯指數企97.4水平，港匯企7.814，離岸人民幣(CNH)見6.8927，圓匯跌至113.4，歐元企1.131，英鎊回落至1.258。金價企1,237美元。布油企60.38美元，紐油見51.35美元。道指期貨升近百點。



●恒生指數半日波幅184點，中午收市升7點或0.03%，報26,102點，主板成交逾311億港元。國企指數升27點或0.26%，報10,386點。 https://bit.ly/2QzXZxQ

-騰訊控股跌0.19%，報308.2元。

-吉利汽車跌2.62%，報14.1元。

-監管部門調查蜂蜜造假事件，同仁堂系全線報跌。 https://bit.ly/2SPELRp

-金誠控股復牌曾飆15%後倒跌。 https://bit.ly/2QZ2aT9

-新股專輯：瀘州銀行及永升生活掛牌齊潛水。 https://bit.ly/2QWwPQT



●【即市分析】

-美國議息後的3個可能... https://bit.ly/2EoURgP

-這些年被狙擊的藍籌... https://bit.ly/2EBLOtQ

-市況淡靜，仲有咩好炒？ https://bit.ly/2PHm3JM



●【港股格局】李偉傑料二萬六徘徊。 https://bit.ly/2zY9zby



●A股快報：滬綜指半日僅升0.24點，報2,593點。 https://bit.ly/2LjcFvn

-倫交所料2030年A股市場價值佔全球1/4以上。 https://bit.ly/2Lp5py8



●亞洲股市：日股中段升近200點，韓澳股靠穩。 https://bit.ly/2PENuUs



●澳洲︰下調現財年財赤，上調下財年盈餘。 https://bit.ly/2BpjmYc



●BIS報告︰美元債規模龐大兼複雜，警惕美元荒！ https://bit.ly/2ErJCEx



●華為危機︰「殺敵一萬自損三千」，電信行業去全球化？http://bit.ly/2QWA22T



●南韓企劃財政部下調今明兩年經濟增長預測，2018年由2.9%下調至2.6至2.7%，2019年由2.8%下調至2.6至2.7%。



●報道指因第4季市況不佳，華爾街大投行獎金或只有個位百分數的增長。當中，傳花旗的獎金可能持平或下調，美銀投行部獎金或小幅下調。



●人行淨投放1,600億元人民幣，結束36日逆回購空窗期。 https://bit.ly/2rE0AYs

-人民幣中間價跌158點。 https://bit.ly/2A132Nt

-人民幣Hibor：隔夜息報1.54厘，CNH報6.89。 https://bit.ly/2PGnp7q

-人民幣Shibor︰隔夜息跌至2.625厘。 https://bit.ly/2UQOeti



●港元拆息︰1個月期升至2.31厘，續創10年新高。 https://bit.ly/2GnZ7Qt



●二手成交：灝景灣兩房戶減7%，齊頭8球易主。 https://bit.ly/2UOZoPt



─ ─ ─ ─ ─ ─

其他精彩新聞：財經評論：星級大鱷也投降 政治市扭曲投資

https://bit.ly/2SQtVuf



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

