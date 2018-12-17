滙豐：環球經濟續擴張　恒指明年底重上三萬

經濟衰退風險圍繞市場，但滙豐私人銀行認為全球經濟仍在擴張。該行董事總經理及亞洲區首席市場策略師范卓雲表示，目前港股及中資股的估值呈現接近零的低單位數增長，反映市場過分悲觀，未能反映中國刺激經濟的措施。該行預測直至明年底，摩根士丹利資本國際中國股指數(MSCI中國)的企業每股盈利將錄得14.8%的增長，恒指每股盈利可升10.7%，料明年底見3萬點。



她指出，隨着美國強勢逐漸減退，有利中港股市穩步回升。短期而言，建議投資者加入私人債務基金、私募股權、對沖基金及黃金等另類投資，以對沖市場不利因素。



被問及如何建議市民部署投資配置，她指由於整體經濟仍在增長，整體資產配置毋須過度保守。



對於全球經濟，她認為市場預期過度悲觀，環球經濟增長雖進入溫和放緩的軌道，但仍在擴張。她續指，企業盈利增長率已見頂，但企業盈利未見頂，市盈率亦跌至5年平均低位，該行將增持環球股市，對美股及亞洲股市樂觀，特別是中國、新加坡及印度。



該行預測，本月19日美國聯儲局將加息25點子，料明年3月及6月再加息，之後將會暫停加息，讓市場調整息口及資產價格，意味新興市場於明年第3季開始有機會轉勢。



美國經濟屆時逐步放緩，至2020年9月開始減息，並在12月再次減息，環球低息環境會持續。另外，美國10年期債券的孳息率於2019至2020年將維持於2.9%或以下。



至於人民幣匯價方面，該行預測2019年底人民幣會溫和貶值，兌每美元跌至7.1，但不認為會大幅貶值。基於貿易談判的不確定因素，加上中國出口數字放緩至3.5%，2019年第一季度匯率市場仍會相對波動。



該行董事何偉華亦指，主要投資受內需驅動、不受關稅直接衝擊的高防守性中國股份和債券，例如公用股和消費股。另外主力投資印度和新加坡，因為印度受貿易戰影響較少，該國在銀行改革和應對壞帳的措施有助推動經濟增長。而新加坡得益於東南亞的經濟高速增長，派息率也偏高，也是值得考慮投資的地區。

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