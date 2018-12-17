【即市分析】金礦股避險功能盡現

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：美國聯儲局本周中期進行今年最後一次議息會議，市場關注會否一如預期加息，加上投資者對全球未來經濟前景的憂慮，避險情緒升溫，料將利好金價。金礦股再展強勢，招金礦業(01818)即市創出7.99元的52周新高，半新股山東黃金礦業(01787)亦升1.3%報19元。



今年以來美國經濟增長勢頭強勁，聯儲局加息預期升溫，貴金屬市場的吸引力減弱。但這一勢頭近期似乎出現逆轉，美國經濟開始走下坡，油價早前急瀉亦令當地通脹降溫，聯儲局官員言論已轉鴿，市場預期聯儲局明年加息步伐明顯放緩，美元強勢將逐漸收斂，料可支持金價表現。



受這一憧憬帶動，港股市場的兩隻金礦股近期表現強勢，招金由10月11日低位5.88元展開升勢，至今已累升35%，短線若能成功挑戰8元關，下一目標可上移至9元，7.4元為主要支持所在。



至於山東黃金上市後亦反覆向上，股價上方無蟹貨，料整固後有力再試19.32元的52周高位阻力，並進一步挑戰20元關，18元支持不宜有失。

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