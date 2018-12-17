【瑞通推介】恒指兩萬六關好淡爭持　輪證精選

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場憂慮全球經濟明年轉差，美股上周五(14日)遭拋售，道指低開低走，最多曾跌563點，收報24,100點，跌496點或2%，全周計累跌1.2%。



恒指上周在25,500至26,500點水平上落，上周五跌429點或1.6%，跌穿10天及20天線。周一(17日)早段於兩萬六關口好淡爭持，即市阻力留意20天線26,314點，下方支持參考26,000點關。資金流向方面，其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入近6,600萬港元，至於淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1.6億元，反映投資者看好後市會出現技術性反彈。



內地宣布制訂全國輔助用藥目錄，重點監控目錄內藥物的臨床應用，防止醫療費用不合理增長。市場憂慮石藥集團其中一項高銷量藥物可能被納入規管名單，拖累其股價上周五急挫12%至11.54元，最低見11.34元，創近1年半以來低位。周一早段曾再挫逾2%，下試11元支持，留意市場消化消息後會否出現技術性反彈。該股好倉上周五錄逾380萬元淨流入，5日累計淨流入逾540萬元。



騰訊控股上周五下跌3%，跌穿10天線和310元關，周一早段好淡爭持，一度重上310元，但其後回跌，失守約307元的20天線，即市或需考驗300元關支持，反彈阻力先看315元。另外，上周三在美國上市的騰訊音樂，上周五跌穿招股價。騰訊好倉上周五錄逾4,600萬元資金淨流入，其淡倉同日淨流出3,000萬元。



中國對原產於美國的汽車和零組件暫停加徵25%關稅至明年3月底，但新能源汽車為國策所扶持，比亞迪股份股價近日走勢較強，雖然上周五結束3日升勢，但下跌幅度不足0.1%。另外，集團擬2022年底前分拆電池業務上市，以及近日向智利交付拉美最大純電動車隊，都有機會為股價帶來支持。周一早段其股價大跌逾3%，於55.5元附近水平整固，失守10天線。該股好倉上周五錄逾130萬元淨流出，5日累計淨流入逾230萬元。



早前有報道指中國移動董事長尚冰表示，該公司將於明年上半年推出5G手機，以及首批自主品牌5G終端產品。不過有券商指，雖然近日該公司獲得5G實驗頻率許可，將有助其加速5G網絡測試，但由於缺乏成熟的應用，運營商目前對5G的投資計劃有限，認為5G在短期內不會取代4G。該股上周五裂口一舉跌穿10天、20天、和50天線，收跌3.23%，技術走勢轉弱。周一早段則略見喘定，大致守穩75元。該股好倉上周五錄近800萬元淨流入，而其淡倉同日淨流出近400萬元。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購證(27008)，行使價28,000點，2019年3月到期，實際槓桿13.8倍。輕微價外、中短期沽證(13901)，行使價24,800點，2019年3月到期，實際槓桿11.5倍。



石藥場內最低行使價、中年期購證(16673)，行使價13元，2019年9月到期，實際槓桿3.1倍。



騰訊輕微價外、中短期購證(11492)，行使價340元，2019年4月到期，實際槓桿8.4倍。貼價、中短期沽證(28364)，行使價293.7元，2019年3月到期，實際槓桿7.1倍。



比亞迪輕微價外、中短期購證(15464)，行使價65元，2019年5月到期，實際槓桿4.7倍。



中移貼價、中短期購證(27391)，行使價78.88元，2019年3月到期，實際槓桿10.7倍。輕微價外、中短期沽證(14717)，行使價69.95元，2019年4月到期，實際槓桿9.6倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(58432)，收回價25,510點，槓桿比率33.9倍。熊證(59484)，收回價26,590點，槓桿比率37.3倍。



騰訊牛證(62245)，收回價295.1元，槓桿比率15.9倍。熊證(60995)，收回價329.9元，槓桿比率11.9倍。



中移牛證(67448)，收回價71.88元，槓桿比率13.2倍。熊證(67634)，收回價81.88元，槓桿比率8.4倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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