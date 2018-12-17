樓價UPDATES：新居屋向隅客回流二手市場

新居屋的向隅客回流二手市場，有見香港仔美倫閣放盤不用500萬港元，故拍板入市。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●北角慧雲峰中層G室，實用面積932方呎，三房間隔，享高層單邊海景。原叫價2,100萬元，減價270萬元，終以1,830萬元易手，實用呎價19,635元，成交價較市價低約1成。



●香港仔美倫閣中層B室，實用面積278方呎，以470萬元成交，實用呎價16,906元。



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九龍區

●長沙灣宇晴軒3座中層A室，實用面積441方呎，兩房間隔，以755萬元售出，實用呎價17,120元。



●大角咀利奧坊‧曉岸1座中層H室，實用面積252方呎，一房間隔，以538萬元沽出，實用呎價21,349元。



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新界區

●青衣灝景灣1座中層D室，實用面積537方呎，兩房間隔，原叫價860萬元，經議價後減價60萬元或約7%，單位最終以800萬元沽出，實用呎價14,898元。



●粉嶺囍逸2座中層E室，實用面積294方呎，一房間隔，原叫租1.25萬元，議價後以1.15萬元獲承租，實用呎租39.1元。



●沙田翠華花園B座中層05室，實用面積215方呎，一房間隔，以375萬元易手，實用呎價17,442元。



●屯門市廣場2座中層B室，實用面積326方呎，兩房間隔，以428萬沽出，實用呎價13,129元。



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