科技商機：蔚來每年最少賣16萬輛才打和

被業內稱為「中國版特斯拉」的蔚來(NIO)汽車，亦要踏上特斯拉趕工路，才有望轉虧為盈。



內媒引述分析指，蔚來要實現收支平衡，每年需要賣出16萬輛ES8型電動車。如換上價格較低的ES6車型，每年需要賣出20萬輛。ES8至今的交付量已達9,727輛，至年底可交付1萬輛，距離16萬輛的目標仍很遠。



蔚來今年9月在美國上市，首日股價雖一度跌逾14%，惟翌日卻狂升逾75%，引起話題。公司早前公布截至9月30日的第3季業績，總營收爲14.696億元人民幣(下同)，按季增長30倍，但淨虧損續擴大至約28億元。



ES6是蔚來新推出的一款高性能長續航智能電動SUV，優先預訂將於12月1日開始，補貼前售價35.8萬元起；而ES8補貼前售價則由44.8萬元起。



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