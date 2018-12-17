【高盛推介】看好舜宇光學可吼認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：舜宇光學科技上周五(14日)低開約1.9%後跌幅擴大，最低見70.35港元，收報70.8元跌約5%，落後大市。



有國外市場研究公司指出，基於新興市場持續發展，及5G與新產品推出，智能手機市場回復增長，預明年全球智能手機付運量將按年升2.6%。



現時市場的認購證可分為兩種產品，一種是換股比率10兌1證，另一種是換股比率100兌1的低面值證，而市場傾向關注後者。



高盛精選：

舜宇光學認購證(14926)，行使價75.05元，實際槓桿3.5倍，到期日2019年7月24日，為市場上最貼價產品中，最高槓桿。



舜宇光學認購證(14390)，行使價83.88元，實際槓桿3倍，到期日2019年10月31日，為低面值兼低街貨、3隻類近條款產品中，最高槓桿。



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