12月未補價買賣51宗　鳳德邨呎價8404貴絕東九

白居二購買力繼續支持未補價第二市場資助房屋交投，據香港房屋委員會資料，12月份公屋及居屋同類買賣暫錄51宗，雖較上月同期稍為回落約8.9%，但仍屬2014年3月後單月次高水平。



在需求推動下，期內黃大仙鳳德邨錄破頂成交，該屋邨一個實用面積376方呎低層單位，以316萬港元售出，呎價高達8,404元，料創東九龍公屋呎價新指標。



至於長沙灣李鄭屋邨低層單位，實用面積566方呎，亦以420萬元易手，亦創九龍公屋售價新高，呎價7,420元。



此外，11月全月未補價成交錄265宗，較10月份所錄147宗，進一步增加約80.3%，為2016年7月後最多。

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