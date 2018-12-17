【即市分析】比亞迪觀望低位承接

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：內地擬於明年1月1日起，暫停對美國進口汽車及零部件加徵額外25%的關稅，為期3個月。重磅汽車股今日(周一)表現偏軟，比亞迪股份(01211)即市跌3.3%，報55.3元。



據券商交銀國際報告，美國進口汽車佔內地汽車銷量僅約1%，料此次減稅對車市影響甚小，相信市場很快會重新聚焦行業的基本面。今年以來，內地整體汽車的產銷量雖增長欠奉，不過新能源汽車的產銷表現卻甚為理想。據中國汽車工業協會數據，今年首11個月，新能源汽車產銷量按年分別增長63%及68%，反映需求仍旺盛。



此外，券商大和預期，明年「國六排放標準」於內地部分城市實施後，將可帶動更多新能源車的替換需求，認為比亞迪是內地新能源汽車需求上升的最大受惠者，予其「買入」評級。



走勢上，比亞迪近日升勢受制20天線56.6元，今日顯著回落，不過現水平仍處8月至今的上升通道中，只要能企穩50天線53.6元，後市仍有望反彈，宜先觀望。

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