樓價UPDATES：峻瀅放盤7個月　累減110萬終售出

樓市下滑，業主大幅減價已成常態。將軍澳峻瀅有單位放盤7個月，累減110萬港元後售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



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九龍區

●西南九龍匯璽2B座高層C室，實用面積約362方呎，一房間隔，以1.8萬元租出，實用呎租約49.7元。



●將軍澳峻瀅II 1座高層D室，實用面積747方呎，採三房套房間隔，5月份開價980萬元，終以870萬沽出，實用呎價11,647元。



●奧運站帝柏海灣2座中層D室，實用面積約744方呎，以1,900萬元放盤，及後經議價減至以1,728萬元交吉易主，減價172萬或約9%，實用呎價約23,226元。



●大角咀榮富苑2座高層E室，實用面積約311方呎，以約510萬元成交，實用呎價約16,399元。



●大角咀港灣豪庭8座中高層C室，實用面積約511方呎，屬三房海景戶，以約2.2萬元獲區內客承租，實用呎租約43.1元。



●九龍灣淘大花園A座高層03室，實用面積約375方呎，兩房間隔，享維港海景，零議價600萬成交，實用呎價約16,000元。



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新界區

●上水新都廣場3座低層B室，實用面積約405方呎，以13,000元後獲外區客承租，實用呎租約32元。



●沙田欣廷軒1座中層H室，實用面積393方呎，兩房間隔，開價約730萬元，議價後以665萬元沽出，累減約65萬元，實用呎價16,921元。



●馬鞍山銀湖．天峰2座高層G室，實用面積549方呎，兩房間隔，以808萬元易手，實用呎價14,718元。



●東涌映灣園賞濤軒2座中層A室，屬三房套間隔，實用面積約970方呎，以980萬元成交，實用呎價約10,103元。



●大圍壹號雲頂5座中層A室，實用面積約1,084方呎，採三房套連士多房及工人房套間隔，以近1,800萬元連車位易手，實用呎價約16,605元。



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