金發局發表7項建議　提升香港人壽保險中心地位

金融發展局(金發局)周一(12月17日)發表「提升香港作為領先人壽保險中心的地位」報告，其中提出7項建議，包括(一)推行「切合目標」的經濟資本要求；(二)鼓勵發行長期資產，與壽險業務長期負債作配對；(三)設立「壽險通」以擴大內地的保險銷售業務；(四)擴大現有的國際稅務協定網絡、提供適當的稅務優惠措施以鼓勵保險集團在香港開設地區總部；(五)提供更理想的退休醫療及財政支援，以創造促進健康長壽的共享價值環境；(六)推動本地開發及應用保險科技；以及(七)吸引及培育保險業人才。



金發局人壽保險工作小組主席馬崇達指出，見到部分再保險公司逐漸將其總部由香港遷移至其他地區，認為香港有迫切需要提升其吸引力，尤當其他地區愈發積極爭取人才及增加商業競爭力，他以新加坡為例，現時該國對自保及再保險公司提供稅務全免優惠，並且資助保險科技(Insurtech)的初創企業高達50%的開發成本，反觀香港僅提供稅務減半，而保險科技亦起步較慢。



但馬崇達指，香港亦有其優勢，如在金融領域仍處領先地位，在吸引國際人才方面可以提供更多稅務優惠，如減入息稅、退休醫療及財政支援等措施。



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