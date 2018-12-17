【瑞銀推介】騰訊購沽證部署

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：騰訊控股上周走勢甚強，上周二至周四(11至13日)累積升超過10港元，重上100天線，所以股價上周五(14日)回跌之時，反而更多資金流入認購證做看升部署。



同時公司分拆騰訊音樂於紐約交易所開始買賣，首日掛牌較招股價高7.7%。根據截至第3季的數據，騰訊音樂每月活躍用戶數超過8億，第3季收入49.69億元人民幣，按年增70.6%。



騰訊為是次分拆作特別安排，股東每持有3,900股騰訊可獲發1股騰訊音樂股份或相等現金，持股量高於1,500股可獲特別息，不過由於相關派股或派息比例小，對正股的影響有限，所以反而不需要對認股證和牛熊證的收回價、行使價以及換股比率進行調整。另外，北水近日亦左右該股股價，投資者部署時宜多留意北水動靜。



如投資者看好該股，可留意認購證(13154)，行使價340.19元，2019年2月到期，有效槓桿約11倍。相反，如投資者看淡，可留意認沽證(13170)，行使價280.68元，2019年3月到期，有效槓桿約7.3倍。



免責聲明：由瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華發出。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。



牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。© UBS 2018。版權所有。



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