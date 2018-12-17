【即市分析】港企管治優勢　中字股有排學！

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：有時候，企業管治質素，已經好影響估值。好似擁有逾3百年歷史的北京同仁堂旗下公司產品涉嫌到期日造假，就令同仁堂系中港股份全線受壓，正所謂「一粒老鼠屎，壞了一鍋粥」！



睇番消息，上周六（15日）被揭北京同仁堂旗下蜂蜜生產商以「退回蜂農養蜜蜂」為名，回收大量過期蜂蜜並送回原料庫，用途不明。北京同仁堂雖然翌日已發公開信致歉，指相關產品已全數存封，未流入市場。



不過，受消息影響，同仁堂A股(600085.SH)即市仍跌1.3%，同仁堂科技(01666)及同仁堂國藥(03613)則跌3.9%及2.4%不等。由此可見，內地與香港在企業管治質素仍有分野，香港公司在企管方面的質素，仍是港人引以為傲的「軟實力」。



講真，在港具企業管治質素，又明顯反映在個股股價上的上市公司確不少，好似決心發展內地市場的維他奶(00345)近年在內地發展迅速，業績見到成效，股價勢如破竹；又或者近期屢屢透過整合資產提升估值，的領展房產基金(00823)，都可以視為代表作。所以話，很多時選股，留意企業管治質素，其實都已一定程度決定了贏面了！



北京同仁堂疑重用過期蜂蜜

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