重量級預警：聯儲再「收水」恐引爆災難

外國傳媒報道，1992年協助「國際大鱷」索羅斯策動沽空英鎊而一戰成名的「軍師」、對沖基金大佬德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)周日(12月16日)警告，美國聯儲局在經濟放緩和金融市場下跌之際，須暫停加息和收緊流動性這「雙管齊下的凌厲收水措施」。



曾被視為聯儲局前主席耶倫的最佳接任人、聯儲局理事會前成員Kevin Warsh也表示，相信美國經濟明年可以維持強勁，但承受不起重大的貨幣及財政政策失誤。



他們二人也表示，由於美國以外地區最近幾個月的經濟增速放緩，聯儲局明年若進一步收緊貨幣政策是危險的。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/