歐股早段續挫　H＆M跌逾5%

歐洲股市指數早段續跌，英國富時100指數跌0.29，報6,825點；德國DAX指數跌0.07%，報10,858點；法國CAC指數跌0.3%，報4,839點。



板塊方面，零售股領跌，英國時裝品牌ASOS發盈警，股價急挫38%；服裝及家居用品公司Next股價跌3.53%；馬莎百貨跌3.6%；運動用品及服裝品牌Adidas跌2.7%；瑞典快速時裝集團H&M跌5.01%。



資源股逆市上揚，綜合礦業公司必和必拓升2.72%；嘉能可升1.35%；力拓集團(Rio Tinto)升1.59%；英美資源集團升1.45%。



市場憂慮美國聯儲局加息及歐洲央行「收水」，股市氣氛偏淡。國際清算銀行(BIS)亦發表最新報告，預計股市未來數月將有更大的拋售潮來臨，主因是各國央行貨幣政策正常化。





【16:33】市場靜待美國聯儲局本周議息，投資者無意偷步入市，美國道指期貨變動不大，歐股主要指數尚算靠穩。英國富時100指低開0.18%，報6,832點；德國DAX指數低開0.15%，報10,849點；法國CAC指數低開0.35%，報4,836點。



英國國內仍未能就脫歐議案達成共識，外媒報道指，首相文翠珊再次強調，反對進行第二次脫歐公投。根據目前時間表，英國必須在明年1月20日前作出最終決定。



意大利方面，傳總理及兩位副總理已就新的財政預算案達成共識，意味債務危機暫緩，意大利富時MIB指數低開0.2%，報18,865點。



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