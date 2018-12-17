【市後重點睇】道期靠穩 金價受制1240關
美匯指數小幅回落至97.38，港匯企7.814，離岸人民幣(CNH)高見6.8927，圓匯反覆企113.4，歐元企1.131，英鎊處1.258。金價高見1,239美元，惟未能突破1,240美元關。布油企60.39美元，紐油報51.31美元。道指期貨升10點。
●市後關注點
-18:00 歐元區11月消費物價指數(CPI)、10月貿易帳
-21:30 美國12月紐約聯儲製造業指數
-22:00 加拿大11月成屋銷售
-23:00 美國12月NAHB房價指數
●恒生指數全日跌6點，報26,087點。https://bit.ly/2QzXZxQ
●A股快報：滬綜指全日收升4點或0.16%，報2,597點；深成指則跌37點或0.48%，至7,592點。https://bit.ly/2LjcFvn
●亞洲股市：日股收升132點，關西電力升4%。https://bit.ly/2PENuUs
●歐股開市偏軟，法股低開0.3%。http://bit.ly/2A3MAMt
●【大師午間教路】議息前炒上落市。http://bit.ly/2QX175Z
●【股匯攻略】靜待美國議，恒指窄幅上落。http://bit.ly/2Ey8ZFh
●【名家貼士】李偉傑：友邦保險目標睇70元。http://bit.ly/2BsshrB
●【即市分析】
-金礦股避險功能盡現。http://bit.ly/2GmdXH6
-港企管治優勢，中字股有排學！http://bit.ly/2GpP0KL
●科技商機：蔚來每年最少賣16萬輛才打和。http://bit.ly/2PI2L6O
●滙豐：環球經濟續擴張，恒指明年底重上三萬。http://bit.ly/2EyYMZq
●重量級預警：聯儲再「收水」恐引爆災難。http://bit.ly/2BnayCa
●中國11月央行口徑外匯佔款連續第4個月下降，按月減少571.3億元人民幣，至21.25萬億元人民幣。
●二手成交：
-享煙花海景！帝柏海灣三房戶1728萬沽。http://bit.ly/2LlsS35
-宇晴軒兩房戶755萬易主。http://bit.ly/2STFz7Y
-壹號雲頂三房戶1800萬轉手，原業主賺逾8球。http://bit.ly/2Gk10O4
●12月未補價買賣51宗，鳳德邨呎價8,404元貴絕東九，李鄭屋邨賣420萬膺九龍新高。http://bit.ly/2BmvclF
●新盤混戰：凱滙次輪銷售錄逾五千票，超購12倍。http://bit.ly/2CjbbhH
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