【市後重點睇】道期靠穩　金價受制1240關

美匯指數小幅回落至97.38，港匯企7.814，離岸人民幣(CNH)高見6.8927，圓匯反覆企113.4，歐元企1.131，英鎊處1.258。金價高見1,239美元，惟未能突破1,240美元關。布油企60.39美元，紐油報51.31美元。道指期貨升10點。



●市後關注點

-18:00 歐元區11月消費物價指數(CPI)、10月貿易帳

-21:30 美國12月紐約聯儲製造業指數

-22:00 加拿大11月成屋銷售

-23:00 美國12月NAHB房價指數



●恒生指數全日跌6點，報26,087點。https://bit.ly/2QzXZxQ



●A股快報：滬綜指全日收升4點或0.16%，報2,597點；深成指則跌37點或0.48%，至7,592點。https://bit.ly/2LjcFvn



●亞洲股市：日股收升132點，關西電力升4%。https://bit.ly/2PENuUs



●歐股開市偏軟，法股低開0.3%。http://bit.ly/2A3MAMt



●【大師午間教路】議息前炒上落市。http://bit.ly/2QX175Z



●【股匯攻略】靜待美國議，恒指窄幅上落。http://bit.ly/2Ey8ZFh



●【名家貼士】李偉傑：友邦保險目標睇70元。http://bit.ly/2BsshrB



●【即市分析】

-金礦股避險功能盡現。http://bit.ly/2GmdXH6

-港企管治優勢，中字股有排學！http://bit.ly/2GpP0KL



●科技商機：蔚來每年最少賣16萬輛才打和。http://bit.ly/2PI2L6O



●滙豐：環球經濟續擴張，恒指明年底重上三萬。http://bit.ly/2EyYMZq



●重量級預警：聯儲再「收水」恐引爆災難。http://bit.ly/2BnayCa



●中國11月央行口徑外匯佔款連續第4個月下降，按月減少571.3億元人民幣，至21.25萬億元人民幣。



●二手成交：

-享煙花海景！帝柏海灣三房戶1728萬沽。http://bit.ly/2LlsS35

-宇晴軒兩房戶755萬易主。http://bit.ly/2STFz7Y

-壹號雲頂三房戶1800萬轉手，原業主賺逾8球。http://bit.ly/2Gk10O4



●12月未補價買賣51宗，鳳德邨呎價8,404元貴絕東九，李鄭屋邨賣420萬膺九龍新高。http://bit.ly/2BmvclF



●新盤混戰：凱滙次輪銷售錄逾五千票，超購12倍。http://bit.ly/2CjbbhH



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