央行之母預警：環球股市最少跌到2019年首季

外國傳媒報道，全球歷史最悠久的國際金融組織、俗稱「央行之母」的國際清算銀行(BIS)發表最新報告預警，近期的金融市場大型拋售潮是一個清晰的警告，預示未來數月將有更大的拋售潮來臨，主因是央行貨幣政策正常化。



報告指出，今季看到的市場壓力不是「單一事件」，而是貨幣政策正常化所帶來的挑戰，尤其是伴隨着貿易關係緊張及政治不明朗。報告特別提到，全球央行持續穩定地加息，例如聯儲局本周勢再加息0.25厘，再加上全球經濟放緩、貿易衝突，以及政治不明朗，將引發市場重新定價，股市特別受害，預期跌浪會最少延續至2019年第一季。



報告又稱，今次聯儲局若加息，將伴隨着歐洲央行於明年元旦(1月1日)起正式結束實行了近4年的量化寬鬆(QE)措施，即後者將每月停止「放水」，再加上聯儲局加息，是「雙重收水」，難免會打擊市場。



與此同時，中美貿易問題仍未解決、英國脫歐及法國「黃背心」示威行動亦為經濟增添不明朗因素，令全球市場都充斥着負面誘因。



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