【今日破位表】醫藥股反覆尋底

美股上周五全線下挫，道指及納指均跌逾2%。恒指今日(周一)微幅高開83點報26,178點，隨後掉頭跌至26,002點回穩，收報26,087點，微跌6點，成交額僅554億元，顯見美國議息和中央經濟工作會議前，投資者選擇唔做唔錯。即市創52周新高的股份(主板及創板)有14隻，股價創52周新低的股份有85隻。(詳見創52周新高/低股份表：http://bit.ly/2zwNpei )



中央經濟工作會議料於本周三至周五舉行，憧憬有利好基建投資的政策出台，中國鐵建(01186)今日獲資金追捧，日內創下11.12元的52周新高，收升1.4%，報11.06元。該股今日雖已上破前高位阻力11.02元，惟升幅不算顯著，且成交未見大增，未持貨者宜待股價企穩11元再考慮。



另邊廂，中央帶量採購的降價幅度超預期，而且市場憂慮政策有機會覆蓋至其他城市及藥物。前景不明朗下，部分藥股今日齊齊創下52周低，包括石藥集團(01093)、中國生物製藥(01177)、綠葉製藥(02186)及康臣葯業(01681)等。不過，石藥及中生製藥日內均觸及底位後小幅反彈，分別收升0.3及0.7%。

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