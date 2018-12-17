華僑永亨推全新優惠　活期存息高見2.5厘

港元1個月期拆息抽高至逾10年高位，意味銀行流動性趨緊，華僑永亨銀行宣布推出全新「華僑永亨智醒戶口」，客戶使用愈多銀行服務，活期存息可獲最高2.5厘。



目前銀行的活期利率普遍0.125厘，而華僑永亨早前率先調高儲蓄存款利率至0.25厘，息口已高於業界，今次再推高見2.5厘活期息，可謂相當進取。



需要注意，「智醒戶口」為個人客戶而設，全新客戶只需設立自動轉帳每月存入3萬元或以上，便可於該月享高達1厘的基本儲蓄年利率。如果於月內選用指定銀行服務，例如進行信用卡簽帳、證券買賣或認購基金，便可累積獲取額外高至1厘的儲蓄年利率。



如果客戶戶口於12個月內的每月平均結餘達50萬元或以上，更可再享額外0.5厘，總儲蓄存款息率可遞增並最高可達2.5厘。以上相關優惠由即日起至2019年12月底止。

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