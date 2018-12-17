【fb直播】恒指悶局難突破？林嘉麒話你知

恒指周一(17日)悶到暈，全日喺26000關拉鋸，聯儲局議息前悶局難破？



內銀撐市，車股拖後腿！內地暫停向美國進口車加徵關稅3個月，吉利汽車(00175)、比亞迪(01211)腳仔軟，不過跌幅唔算大，相關消息消化晒？



中國鐵塔一枝獨秀(00788)再創上市新高，究竟係短線炒作，還是基本面真係咁強？



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