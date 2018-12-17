美政壇元老警告：股市12個月內恐大鑊過1929年

外國傳媒報道，美國政壇元老、曾3次競選美國總統寶座的共和黨前議員Ron Paul警告，今年的股市調整是崩潰先兆，真正股災來臨的時間恐快過市場人士的預期。他估計，美股未來12個月內表現將更脆弱、貼近蕭條環境。



他說：「根據往績，美股近日的大幅波動預示着我們不會再返回牛市，接下來投資者將擁擠地離場，可能較1929年大蕭條更慘。」1929年美股狂瀉近90%，使美國經濟陷入混亂。



Paul近年一直看淡美股，不斷警告特大股災將來臨，目前他估計基本跌幅達50%，中美貿易戰將是風險因素。他說：「我對美國會突然解除關稅問題不表樂觀，它應該會繼續存在，關稅將成為恒常稅項。」



他又說：「更重要的是，投資者要了解導致股災的根本原因，就是央行於2008年後瘋狂放水，造成債台高築，並讓政治家加大開支。」他批評這些政治家沒有能力解決債務問題，尤其是總統特朗普2017年竟然減稅，製造更巨大的債務難題。



事實上，白宮已估計，今年財政赤字將達1.09萬億美元，與前總統奧巴馬為了解決2008年金融海嘯後差不多。



至於下次股市蕭條會否一如2008年般放水而持續10年？他說：「如果容許破產，或許不會持續太久。」

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