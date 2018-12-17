凶圖再現！「聰明錢」狂沽貨　美股下跌空間巨大

外國傳媒報道，美國著名分析員、2017年底已看淡美股的Northman Trader創辦人Sven Henrich再次警告，若觀察「聰明錢」的走勢，它們近期的沽貨速度是前所未見，為美股帶來警號。



從本文附上的圖可以看到，若道指走勢跟足過往的「聰明錢」指標，跌幅可以是五成以上。不過，目前道指仍能企穩是因企業回購股份，2019年能否持續乃未知數。



他說：「當市場或許仍有巨大升浪時，警號反而未停過，而且清晰地告知10年牛市將會完結，未來數年投資及交易氣氛很可能出現巨大轉變。」

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