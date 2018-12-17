唔賣平貨？傳亞馬遜積極下架低毛利商品

外媒報道，網購業巨頭亞馬遜為了提升毛利率，近期把一些毛利低的「平貨」下架；及要求產品製造商改變產品組合，以配合網上銷售。



報道指，亞馬遜內部將一些運輸成本高、價格低廉的商品歸類為「CRaP(Can't Realize a Profit，無法實現盈利)的產品」；並於近幾個月積極審視及調整這類產品的銷售。



「CRaP」通常都是總價值低於15美元的休閒食品和飲品；由於它們有相對較高的重量或較大的尺寸，其運輸成本亦較高，售賣這些商品的利潤甚微，甚致會錄得少量虧損。



有亞馬遜的合作品牌稱，亞馬遜已經下架了一些不盈利商品，並向製造商施壓，要求他們改變包裝，生產更適合在網上銷售的商品。



例如，可口可樂公司的6件裝樽裝水組合，因其價格便宜及重量高，加上要由亞馬遜負責運輸，出售這款產品無盈利可言，於是亞馬遜便將其下架。其後，該產品已被由可口可樂公司直接發運的24件裝樽裝水組合所取代。

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