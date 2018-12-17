央行恐技窮！專家抨歐洲放水救市計劃失敗告終

外國傳媒報道，美國著名金融博客Zero Hedge發表分析，指歐洲央行實施近4年的量化寬鬆(QE)計劃已失敗告終！原因如下：



●作為經濟前瞻指標的歐元區採購經理指數(PMI)從11月的52.7，降至12月的51.3，遠低於市場預期52.8。

●歐元區失業率8%，仍是美國和其他類似發達經濟體的兩倍，年輕人失業率更保持在15%的高水平。

●歐央行資產負債表已達GDP的41%，遠高於美國聯儲局的21%，反映刺激經濟的空間已大減

●超過9,000億歐元的不良貸款仍存在銀行體系中，令銀行資產負債表依然有1萬億歐元的「計時炸彈」，這數字佔總貸款5.1%；相比之下，美國和日本為1.5%。

●歐元區政府赤字支出正在上升：政府債務佔國內生產總值(GDP)比重已升至86.8%。

●俗稱「央行之母」的國際清算銀行(BIS)數據顯示，歐元區所有大型上市公司之中，無法以營業利潤支付利息支出的「殭屍公司」數量飆至9%以上。

●在目前債息水平下，歐元區主權債券沒有真正的二級市場需求。一旦歐央行退出市場，投資者不太可能以目前息率購買歐元區主權債券，意味歐元區國家融資將變得困難。



【日央行也無招可出了？】

除了歐央行，日本央行上月更公布了一項驚人數據，就是隨着買債規模日益擴大，截至11月，持有的總資產已達553萬億日圓，超越了截至6月止的整體國內生產總值552萬億日圓，由於該國第3季經濟倒退，意味兩者差距擴大。



簡單來說，數據反映央行「買起」了整個經濟總量，按道理應能刺激通脹，惟日本10月通脹僅1.4%，仍無法超過央行2%目標，連同經濟再次負增長，顯示還需放水刺激。



值得注意的是，截至11月10日，日本央行持有的國債已達456萬億日圓左右，回顧2013年4月首推寬鬆政策時僅125萬億日圓，足見巨量印鈔效果不彰，有央行前官員警告，結果反映資產負債表將處於「半永久虧損」狀態，救市困難重重。相比之下，美國聯儲局總資產佔經濟總值僅20%；歐洲央行總資產佔該區經濟規模約40%。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/